Artem Kravets, Dinamo Kiev'e gitti!

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev, Kayserispor'dan ayrılan Artem Kravets'i transfer etti.

Haber; AA
Artem Kravets, Dinamo Kiev'e gitti!
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21 Ağustos 2020 15:48
Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Artem Kravets'i renklerine bağladı.

Dinamo Kiev Kulübü, 31 yaşındaki Ukraynalı milli forvet Kravets ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Kravets, Arsenal Kiev, Stuttgart ve Granada'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de Kayserispor'a imza atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Kayserispor kariyerinde çıktığı 63 resmi maçta 21 gol kaydetmişti.

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