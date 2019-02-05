Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'in forvet oyuncusu Artem Dzyuba, Rusya basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
Fenerbahçe ile zorlu iki maç oynayacaklarını belirten Dzyuba, ''Fenerbahçe'nin transfer döneminde ne kadar aktif olduğunu gördüm. Tabii ki Moses'ı aldıklarını da duydum. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar kesinlikle kolay olmayacak.'' sözlerini kullandı.
Fenerbahçe, 12 Şubat tarihinde Zenit'i İstanbul'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.
30 yaşındaki futbolcunun ismi, devre arası transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı ancak Rus forvet, Türkiye'ye transfer olmak istememişti. Rusya Milli Takımı'nda da oynayan Dzyuba, 23 maçta 10 gol ve 7 asist kaydetti.
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Fenerbahçe ile zorlu iki maç oynayacaklarını belirten Dzyuba, ''Fenerbahçe'nin transfer döneminde ne kadar aktif olduğunu gördüm. Tabii ki Moses'ı aldıklarını da duydum. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar kesinlikle kolay olmayacak.'' sözlerini kullandı.
Fenerbahçe, 12 Şubat tarihinde Zenit'i İstanbul'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.
30 yaşındaki futbolcunun ismi, devre arası transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı ancak Rus forvet, Türkiye'ye transfer olmak istememişti. Rusya Milli Takımı'nda da oynayan Dzyuba, 23 maçta 10 gol ve 7 asist kaydetti.
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