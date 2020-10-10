Artem Dzyuba: 'Türkiye çok güçlendi'

Rus Milli Takımı'nın golcüsüile Uluslar Ligi'nde oynayacakları mücadele öncesinde konuştu.Millilerin Almanya maçına dikkat çeken Dzyuba, "Türkiye maçında neler olabileceğini analiz ettik. Kendi hatalarımıza da baktık. Karşımızda zor bir rakip olacak.Türkiye karşısında bir planımız var. Ne olacağını, ne yapacağımızı biliyoruz, ona göre hazırlanıyoruz." dedi.Türkiye'nin gün geçtikçe iyiye gittiğini kaydeden tecrübeli golcü, "." ifadelerini kullandı.Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçında 1 puan alan milli takımımız, 11 Ekim'de Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.