Artem Dzyuba: 'Türkiye çok güçlendi'

Rus Milli Takımı'nın golcüsü Artem Dzyuba, A Milli Takımımız ile Uluslar Ligi'nde oynayacakları mücadele öncesinde konuştu.
Millilerin Almanya maçına dikkat çeken Dzyuba, "Türkiye maçında neler olabileceğini analiz ettik. Kendi hatalarımıza da baktık. Karşımızda zor bir rakip olacak. Ne olursa olsun, Türkiye Almanya'ya 3 gol birden attı ve bu çok değerli bir şey. Türkiye karşısında bir planımız var. Ne olacağını, ne yapacağımızı biliyoruz, ona göre hazırlanıyoruz." dedi.
Türkiye'nin gün geçtikçe iyiye gittiğini kaydeden tecrübeli golcü, "Türkiye gerçekten iyi bir durumda. Son karşılaştığımızdan bu yana da güçlendiler. İlginç bir maç bizi bekliyor, herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçında 1 puan alan milli takımımız, 11 Ekim'de Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.
Millilerin Almanya maçına dikkat çeken Dzyuba, "Türkiye maçında neler olabileceğini analiz ettik. Kendi hatalarımıza da baktık. Karşımızda zor bir rakip olacak. Ne olursa olsun, Türkiye Almanya'ya 3 gol birden attı ve bu çok değerli bir şey. Türkiye karşısında bir planımız var. Ne olacağını, ne yapacağımızı biliyoruz, ona göre hazırlanıyoruz." dedi.
Türkiye'nin gün geçtikçe iyiye gittiğini kaydeden tecrübeli golcü, "Türkiye gerçekten iyi bir durumda. Son karşılaştığımızdan bu yana da güçlendiler. İlginç bir maç bizi bekliyor, herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçında 1 puan alan milli takımımız, 11 Ekim'de Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.