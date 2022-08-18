Adana Demirspor ile görüşme halinde olan Rus golcü Artem Dzyuba İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncu kişisel Instagram hesabından İstanbul paylaşımı yaparken çektiği videoda Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın olması dikkat çekti.
Dzyuba'nın Adana Demirsporlu yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanırsa resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Yıldız oyuncu kişisel Instagram hesabından İstanbul paylaşımı yaparken çektiği videoda Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın olması dikkat çekti.
Dzyuba'nın Adana Demirsporlu yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanırsa resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
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