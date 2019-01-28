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Artem Dzyuba için Galatasaray'a flaş cevap!

Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilen Zenit'in Rus golcüsü Artem Dzyuba için flaş bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Artem Dzyuba için Galatasaray'a flaş cevap!
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28 Ocak 2019 16:26
Galatasaray'ın forvet listesinde bulunan Artem Dzyuba için menajer Valerius Mizhigurskis'tan önemli açıklamalar geldi.

Zenit'te forma giyen 30 yaşındaki Rus forvet hakkında konuşan Valerius Mizhigurskis, ''Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım. Dzyuba'ya Galatasaray'ı söyledim, o da bana hayır dedi. Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemiyor.'' diye konuştu.

''EVET DESEYDİ TEKLİF YAPACAKLARDI, TERİM İSTİYOR''

Rus menajer, ''Dzyuba evet deseydi, Galatasaray resmi teklif yapmaya hazırdı. Galatasaray teknik direktörü onu çok istemiş. Ancak Dzyuba hayır dedikten sonra para konuşulmadı bile.'' sözlerini kullandı.

Zenit ve Rusya Milli Takımı'nın forveti, bu sezon 23 maça çıkarken 10 gol ve 7 asist üretti.

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