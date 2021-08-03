Artem Dovbyk, Trabzonspor'a pahalı geldi

Forvet takviyesi için Cornelius, Sörloth gibi güçlü isimlerin peşine düşen bordo mavililer bu transferler zora girince Artem Dovbyk gündeme girmişti. Trabzonspor kurmayları dün Ukrayna'ya gitti ve Dnipro kulübü ile masaya oturdu.



Ukrayna ekibi, Shakhtar Donetsk'in de 24 yaşındaki golcüyü istediğini, dolayısıyla fiyatta indirim olmayacağını belirtti. Daha önce genç futbolcunun bonservisi için 6 milyon 500 bin dolar talep eden Dnipro'nun, Shakhtar'ın resmi teklifi iletmesi durumunda rakamı daha da üst seviyelere çekebileceği ifade edildi.



Bu arada bordo-mavili takımın önerisinin ise 3 milyon 500 euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay içerdiği öğrenildi.



