Artem Dovbyk'in yeni takımı açıklandı!

La Liga ekiplerinden Girona kadrosunu Artem Dovbyk ile güçlendirdi.



Ukrayanlı golcü, yeni takımıyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı.



Katalan ekibi, Dovbyk için SK Dnipro'ya 7 milyon Euro ödedi.



SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILDI!



Başarılı golcünün adı başta Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılıyordu.



Kariyerinde 193 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 78 gol atarken, 17 asist yaptı.



