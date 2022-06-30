Artem Dovbyk için Türkiye açıklaması

Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk'nin menajeri Oleksiy Lyundovsky, oyuncusu için çıkan Türkiye haberlerlerini değerlendirdi.



Rus basınından SportArena'ya konuşan Lyundovsky, "Evet, gerçekten, Türkiye'nin önde gelen 4 kulübü Artem ile ilgileniyor. Fakat biz, en iyi liglere odaklanıyoruz ve bu yönde somut adımlar atılıyor. Ayrıca Artem ve kulüp, kiralama seçeneğini düşünmüyor." şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz sezon Dnipro'da 18 maça çıkan 25 yaşındaki Dovbyk, 14 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.





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