Artem Dovbyk için Türkiye açıklaması

Transferde adı Türk kulüpleriyle geçen Artem Dovbyk için menajerinden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Artem Dovbyk için Türkiye açıklaması
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30 Haziran 2022 17:17
Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk'nin menajeri Oleksiy Lyundovsky, oyuncusu için çıkan Türkiye haberlerlerini değerlendirdi.

Rus basınından SportArena'ya konuşan Lyundovsky, "Evet, gerçekten, Türkiye'nin önde gelen 4 kulübü Artem ile ilgileniyor. Fakat biz, en iyi liglere odaklanıyoruz ve bu yönde somut adımlar atılıyor. Ayrıca Artem ve kulüp, kiralama seçeneğini düşünmüyor." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon Dnipro'da 18 maça çıkan 25 yaşındaki Dovbyk, 14 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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