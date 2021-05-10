Arslan Ekşi ameliyat oldu

Ziraat Bankkart'ın milli voleybolcusu Arslan Ekşi ameliyat oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arslan Ekşi ameliyat oldu
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10 Mayıs 2021 20:44
Ziraat Bankkart'ın milli voleybolcusu Arslan Ekşi, sakatlık geçirdiği dirseğinden ameliyat edildi.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Ziraat Bankkart ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Arslan Ekşi, Lig'de oynanan play-off final serisi son maçında sakatlanmıştı. Kontrol MR'larıyla değerlendirilen Arslan Ekşi'nin dirsek biceps tendonunda son yapılan tetkikler sonucunda yırtığının ciddi olması üzerine operasyona alınmasına karar verilmişti. Ekşi'nin operasyonu bugün İstanbul'da gerçekleşen başarılı bir ameliyat operasyonu ile tamamlandı."



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