Arshavin cephesinden itiraf; 'Van Persie ve Adebayor...'

Arsenal'de 2009-2013 yılları arasında forma giyen Andrey Arshavin için eski menajeri Dennis Lachter'den flaş bir itiraf geldi.
"ADEBAYOR VE PERSIE'DEN FAZLAYDI"
Andrey Arshavin için harika bir anlaşma yaptığını vurgulayan menajer Dennis Lachter, "Arshavin, Arsenal'de Adebayor ve Robin van Persie'den daha fazla kazanıyordu. Hatta takımdan en çok kazanan ikinci futbolcuydu" dedi.
"KULÜPTEN ARABA İSTEDİ AMA..."
Arshavin'in bu kontrata rağmen özel isteklerinin olduğunu dile getiren Dennis Lachter, "Andrey kulüpten bir araba istedi. Arsenal'den bu durumun mümkün olmadığı söylendi ancak çok ısrar etti. Sonuç olarak araba vereceklerine dair söz aldı. Sözleşme imzalandıktan sonra ise araba verilmedi. Araba sözü veren yönetici, forma imzalatmak istediğinde ise Arshavin, "Arabam nerede?" yazmıştı" ifadelerini kullandı.
Zenit'ten Arsenal'e 2016 yılında 16.5 milyon euroya transferini gerçekleştiren Rusya'nın eski yıldızı, Premier Lig ekibinde 145 maçta 31 gol, 46 asistlik performans sergiledi.
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"ADEBAYOR VE PERSIE'DEN FAZLAYDI"
Andrey Arshavin için harika bir anlaşma yaptığını vurgulayan menajer Dennis Lachter, "Arshavin, Arsenal'de Adebayor ve Robin van Persie'den daha fazla kazanıyordu. Hatta takımdan en çok kazanan ikinci futbolcuydu" dedi.
"KULÜPTEN ARABA İSTEDİ AMA..."
Arshavin'in bu kontrata rağmen özel isteklerinin olduğunu dile getiren Dennis Lachter, "Andrey kulüpten bir araba istedi. Arsenal'den bu durumun mümkün olmadığı söylendi ancak çok ısrar etti. Sonuç olarak araba vereceklerine dair söz aldı. Sözleşme imzalandıktan sonra ise araba verilmedi. Araba sözü veren yönetici, forma imzalatmak istediğinde ise Arshavin, "Arabam nerede?" yazmıştı" ifadelerini kullandı.
Zenit'ten Arsenal'e 2016 yılında 16.5 milyon euroya transferini gerçekleştiren Rusya'nın eski yıldızı, Premier Lig ekibinde 145 maçta 31 gol, 46 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın