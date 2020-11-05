Arsenel Elneny ile nikah tazelemeye hazırlanıyor

Arsenal, geçen sezon Beşiktaş'a kiraladığı ve bu sezon ilk 11'in değişilmez ismi olan Mohamed Elneny ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenel Elneny ile nikah tazelemeye hazırlanıyor
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05 Kasım 2020 03:03
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra kulübü Arsenal'e dönen Mohamed Elneny'e yeni sözleşme teklifi yapılacağı öne sürüldü.

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Elneny'nin takımın değişilmez isimlerinden biri olması ve Beşiktaş'tan döndükten sonra bambaşka bir kimliğe bürünen Elneny'nin İngiliz ekibinde kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Özellikle Mikel Arteta'nın orta sahasının defansif yükünü verdiği 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu için yönetime baskı yapıldığı ifade ediliyor.

Mohamed Elneny Arsenal formasını bu sezon 9 kez giydi ve bu maçların sadece 1'inde sonradan oyuna girdi.



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