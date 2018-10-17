Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması!

geçtiğimiz yıllarda Arsenal'de birlikte çalıştığı Türk asıllı Alman futbolcuhakkında konuştu.Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut hakkında konuşan Wenger, ''BenceUmarım Löw, onu en kısa sürede ikna eder. Mesut çok üst düzey bir futbolcu ve Dünya Kupası'nın en kötüsü o değildi. Almanya'da herkes Mesut'a yaptıkları için saygı duyuyor.'' sözlerini kullandı.Bild'e konuşan Wenger, ''Mesut'un Milli Takım'da oynamazsa performansının daha da düşme riski var. Futbolcular, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ekstradan motive olurlar. Eğer Milli Takım olmazsa daha kötüye gidebilir.'' diye konuştu.