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Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması!

Teknik direktör Arsene Wenger, Arsenal'den eski öğrencisi Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması!
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17 Ekim 2018 16:32
Arsene Wenger, geçtiğimiz yıllarda Arsenal'de birlikte çalıştığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında konuştu.

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut hakkında konuşan Wenger, ''Bence Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı var. Umarım Löw, onu en kısa sürede ikna eder. Mesut çok üst düzey bir futbolcu ve Dünya Kupası'nın en kötüsü o değildi. Almanya'da herkes Mesut'a yaptıkları için saygı duyuyor.'' sözlerini kullandı.

''DAHA KÖTÜYE GİDEBİLİR''

Bild'e konuşan Wenger, ''Mesut'un Milli Takım'da oynamazsa performansının daha da düşme riski var. Futbolcular, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ekstradan motive olurlar. Eğer Milli Takım olmazsa daha kötüye gidebilir.'' diye konuştu.

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