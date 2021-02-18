Arsene Wenger'den Mbappe itirafı: "Arsenal'a gelebilirdi"

Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger, PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arsene Wenger'den Mbappe itirafı: 'Arsenal'a gelebilirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2021 17:50
Arsenal'in efsane teknik adamı Arsene Wenger, PSG ile harika bir sezon geçiren ve dünyanın en iyi oyuncularından biri haline gelen Kylian Mbappe'nin Arsenal'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.

Oyuncuyu 18 yaşında bedelsiz olarak almaya yakın olduklarını kaydeden Wenger, "Monaco ile sözleşme imzalama konusunda kararsızdı, ben de o sırada onun evindeydim. Bedelsiz olarak Arsenal'e gelebilirdi ama olmadı. Her kulübün tarihinde böyle hikayeleri vardır. Milan'a, Manchester'a, Arsenal'e, Chelsea'ye gidin, her yerde bu hikayeler söylenir." dedi.

Wenger daha önce de Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini söylemişti.

PSG ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılırken, 200 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildiği kaydediliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için