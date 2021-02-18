Arsene Wenger'den Mbappe itirafı: 'Arsenal'a gelebilirdi'

Arsenal'in efsane teknik adamı Arsene Wenger, PSG ile harika bir sezon geçiren ve dünyanın en iyi oyuncularından biri haline gelen Kylian Mbappe'nin Arsenal'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.



Oyuncuyu 18 yaşında bedelsiz olarak almaya yakın olduklarını kaydeden Wenger, "Monaco ile sözleşme imzalama konusunda kararsızdı, ben de o sırada onun evindeydim. Bedelsiz olarak Arsenal'e gelebilirdi ama olmadı. Her kulübün tarihinde böyle hikayeleri vardır. Milan'a, Manchester'a, Arsenal'e, Chelsea'ye gidin, her yerde bu hikayeler söylenir." dedi.



Wenger daha önce de Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların transferinin gündeme geldiğini ancak gerçekleşmediğini söylemişti.



PSG ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılırken, 200 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildiği kaydediliyor.



