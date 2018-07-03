Arsene Wenger: ''Wilshere, Messi tarzında bir oyuncu''

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, ismi transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Jack Wilshere için BeIn Sports'a konuştu.
''BANA MBAPPE'Yİ HATIRLATIYOR...''
Eski öğrencisinin Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini değerlendiren Wenger, ''Wilshere bir oyun kurucu. Biraz Messi tarzında bir oyuncu. Bana Mbappe'yi hatırlatıyor çünkü 17 yaşından beri oynuyor. Ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Yeniden fit duruma geldi, olağanüstü. Pas yapabiliyor, öldürücü toplar verebiliyor. Fantastik bir oyun aklına sahip. Baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu, bana inanın. Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı olabileceğini söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.
Fransız teknik direktör, Wilshere'i 2016 sezonunda Bournemouth'a kiralamıştı. İngiliz yıldız, geçen sezon Wenger tarafından 38 maçta şans alırken 2 gol ve 6 asist kaydetmişti.
''FENERBAHÇE İÇİN COCU DOĞRU KARAR''
Wenger, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında da konuşurken ''Cocu'yu destekliyorum. Hollanda'da şampiyonlukları var ama işi artık daha zor. Hollanda'da sadece 3 takım var, doğru zamanda ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni başkan ile yeni bir takım kurulacak ve Cocu kesinlikle doğru karar.'' dedi.
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''BANA MBAPPE'Yİ HATIRLATIYOR...''
Eski öğrencisinin Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini değerlendiren Wenger, ''Wilshere bir oyun kurucu. Biraz Messi tarzında bir oyuncu. Bana Mbappe'yi hatırlatıyor çünkü 17 yaşından beri oynuyor. Ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Yeniden fit duruma geldi, olağanüstü. Pas yapabiliyor, öldürücü toplar verebiliyor. Fantastik bir oyun aklına sahip. Baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu, bana inanın. Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı olabileceğini söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.
Fransız teknik direktör, Wilshere'i 2016 sezonunda Bournemouth'a kiralamıştı. İngiliz yıldız, geçen sezon Wenger tarafından 38 maçta şans alırken 2 gol ve 6 asist kaydetmişti.
''FENERBAHÇE İÇİN COCU DOĞRU KARAR''
Wenger, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında da konuşurken ''Cocu'yu destekliyorum. Hollanda'da şampiyonlukları var ama işi artık daha zor. Hollanda'da sadece 3 takım var, doğru zamanda ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni başkan ile yeni bir takım kurulacak ve Cocu kesinlikle doğru karar.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın