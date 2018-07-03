Arsene Wenger: ''Wilshere, Messi tarzında bir oyuncu''

'in eski teknik direktörü, ismi transfer dönemindeile anılaniçin BeIn Sports'a konuştu.Eski öğrencisinin Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini değerlendiren Wenger, ''Wilshere bir oyun kurucu. Biraz Messi tarzında bir oyuncu. Bana Mbappe'yi hatırlatıyor çünkü 17 yaşından beri oynuyor. Ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Yeniden fit duruma geldi, olağanüstü. Pas yapabiliyor, öldürücü toplar verebiliyor. Fantastik bir oyun aklına sahip. Baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu, bana inanın. Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı olabileceğini söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.Fransız teknik direktör, Wilshere'i 2016 sezonunda Bournemouth'a kiralamıştı. İngiliz yıldız, geçen sezon Wenger tarafından 38 maçta şans alırken 2 gol ve 6 asist kaydetmişti.Wenger, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında da konuşurken ''Cocu'yu destekliyorum. Hollanda'da şampiyonlukları var ama işi artık daha zor. Hollanda'da sadece 3 takım var, doğru zamanda ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni başkan ile yeni bir takım kurulacak ve Cocu kesinlikle doğru karar.'' dedi.