Arsene Wenger: 'Mesut Özil, maç kazandırır'

"BU OYUNCULAR; MAÇ KAZANDIRAN OYUNCULARDIR"

'in efsane menajeri, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Mesut Özil ile ilgili Der Spiegel'e konuştu ve yıldız oyuncuyu oynatmanın püf noktasını anlattı.Mesut Özil'in yanında çok koşacak oyuncular olması gerektiğini kaydeden Wenger, "Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli." ifadelerini kullandı.Mesut tarzı futbolcuların maç kazandıracak oyuncular olduğunu da belirten Fransız teknik adam, "" dedi.Teknik oyuncuların değerini kaybetmeye başladığını söyleyen Wenger, "Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var." diye konuştu.