Arsenal'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan anca geri dönmek istediğini daha önce açıklayan Arsene Wenger için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Adı birçok Avrupalı takımla anılan Arsene Wenger'in bir süredir AC Milan ile görüştüğü ortaya çıktı.
İngiliz basınına yansıyan haberde Fransız teknik adam AC Milan yöneticileri ile temas halinde bulunurken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İddiaya göre birkaç hafta içerisinde Wenger, Milan'ın başında göreve başlayacak.
COCU'DAN SONRA FENERBAHÇE İLE DE ADI GEÇİYORDU
Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Wenger'in ismi zaman zaman Fenerbahçe ile de anıldı.
Gennaro Gattuso'nun önderliğindeki AC Milan Serie A'da 11 hafta sonunda 4. sırada yer alıyor.
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Adı birçok Avrupalı takımla anılan Arsene Wenger'in bir süredir AC Milan ile görüştüğü ortaya çıktı.
İngiliz basınına yansıyan haberde Fransız teknik adam AC Milan yöneticileri ile temas halinde bulunurken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İddiaya göre birkaç hafta içerisinde Wenger, Milan'ın başında göreve başlayacak.
COCU'DAN SONRA FENERBAHÇE İLE DE ADI GEÇİYORDU
Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Wenger'in ismi zaman zaman Fenerbahçe ile de anıldı.
Gennaro Gattuso'nun önderliğindeki AC Milan Serie A'da 11 hafta sonunda 4. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın