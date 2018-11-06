den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan anca geri dönmek istediğini daha önce açıklayaniçin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Adı birçok Avrupalı takımla anılan Arsene Wenger'in bir süredirile görüştüğü ortaya çıktı.İngiliz basınına yansıyan haberde Fransız teknik adam AC Milan yöneticileri ile temas halinde bulunurken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İddiaya göre birkaç hafta içerisinde Wenger, Milan'ın başında göreve başlayacak.Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Wenger'in ismi zaman zaman Fenerbahçe ile de anıldı.Gennaro Gattuso'nun önderliğindeki AC Milan Serie A'da 11 hafta sonunda 4. sırada yer alıyor.