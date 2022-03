Arsene Wenger'den Abramovich'e övgü!

Arsene Wenger, Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich hakkında konuştu.



Arsene Wenger yaptığı açıklamada, "Bir futbol kulübü satın almak isteyenlere her zaman tavsiye ettim. Her yıl 100 milyonlar harcamak yerine, bir yıl 500 milyon harcayıp, doğru oyuncuları satın almalısınız." dedi.



Abramovich'in bunu başardığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Abramovich bunu çok iyi başardı. Chelsea'nin iyi yönetildiğini ve en üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Bazen insanların iyi fikirleri olur ama parası yoktur; bazen de paraları olur ama kötü kararlar verirler. Önemli olan her şeyin yolunda gitmesi." ifadelerini kullandı.



Şu anda karışık olayların yaşandığını söyleyen Wenger, "Her şey çok karmaşık. Ama Abramovich'e hak veriyorum ve çok saygı duyuyorum. Yapılması gerekeni hemen anladı, kulübü çok iyi yöneten yetkin kişileri görevlendirdi ve kesinlikle olağanüstü bir seviyeye getirdi." diyerek sözlerini noktaladı.





