Arsenallı futbolcu Partey, Müslüman oldu

Premier Lig ekibi Arsenal'de Ganalı oyuncusu Thomas Partey Müslüman oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Arsenallı futbolcu Partey, Müslüman oldu
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18 Mart 2022 13:22
Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.

Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.

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