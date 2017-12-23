Premier Lig'de 19. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 26. dakikasında Philippe Coutinho ile öne geçen Liverpool, önemli pozisyonlardan yararlanamadı ve devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.Karşılaşmanın 52. dakikasında ise Liverpool, Mohamed Salah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.Arsenal 53. dakikada Alexis Sanchez, 56. dakikada Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil'in golleriyle 6 dakikada geri dönmeyi başardı.Liverpool'da Roberto Firmino 71. dakikada son sözü söyledi ve Arsenal ile Liverpool 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Liverpool ilk devreyi 35 puanla tamamladı. Arsenal'in puanı ise 34 oldu.