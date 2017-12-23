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Arsenal'in tarihi dönüşü galibiyete yetmedi! Liverpool...

Premier Lig'de 19. haftada Arsenal ile Liverpool 3-3 berabere kaldı ve sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

Kaynak: Sporx.com
Arsenal'in tarihi dönüşü galibiyete yetmedi! Liverpool...
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23 Aralık 2017 00:39
Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Philippe Coutinho ile öne geçen Liverpool, önemli pozisyonlardan yararlanamadı ve devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında ise Liverpool, Mohamed Salah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Arsenal 53. dakikada Alexis Sanchez, 56. dakikada Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil'in golleriyle 6 dakikada geri dönmeyi başardı.

Liverpool'da Roberto Firmino 71. dakikada son sözü söyledi ve Arsenal ile Liverpool 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool ilk devreyi 35 puanla tamamladı. Arsenal'in puanı ise 34 oldu.







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