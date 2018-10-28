MESUT ÖZİL'DEN EMERY'YE TEPKİ

2-2 sona erdi.'in 10. haftasındaki mücadele, Selhurst Park'ta oynandı.Arsenal'in gollerini 51. dakikada Xhaka ve 56. dakikada Aubameyang atarken, Crystal Palace'ın sayılarını Milivojevic 45. ve 83. dakikalarda penaltıdan kaydetti.Bu sonucun ardından Arsenal'in tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Emery'nin öğrencileri puanını 22 yaparken, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Crystal Palace ise 8 puana yükseldi.İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal evinde Liverpool ile dev bir maça çıkacakken, Crystal Palace ise deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 68. dakikada kenara alınan Mesut Özil, hocasının verdiği bu karardan memnun kalmadı. Özil, eldivenlerini sinirle fırlatarak kulübedeki yerine geçti.