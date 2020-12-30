Arsenal'in planı: Özil'i gönder, Eriksen'i al!

Premier Lig ekibi Arsenal, devre arası transfer dönemi için planlarını kuruyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal'in planı: Özil'i gönder, Eriksen'i al!
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30 Aralık 2020 20:33
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Londra ekibinin gündemine, Inter'de top koşturan orta saha oyuncusu Christian Eriksen geldi.

İtalyan gazetesi Gazetta'nın haberine göre; Arsenal, devre arasında Mesut Özil ile yollarını ayırıp, yüklü bir maaştan kurtularak Inter'den Christian Eriksen'i transfer etmek istiyor.

Haberde Danimarkalı futbolcunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yazılırken, Eriksen'i isteyen bir diğer kulüp olan PSG'nin de yarışta olduğu belirtildi.

Inter'in ekonomik açıdan daha fazla kazanç için transferde PSG'yi bir adım daha önde tuttuğunu yazan Gazetta, oyuncunun ise Arsenal'e gitmek istediğini ifade etti.

2013 ile 2020 yılları arasında Tottenham'da top koşturan ve daha sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'e transfer olan Eriksen, bu sezon takımıyla birlikte 12 resmi maçta görev aldı.



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