İngiltere Premier Lig'de 24. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Aubameyang'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Arsenal, 83. dakikada Lacazette ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Aubameyang oldu.Son sözü Cardiff'ten Nathaniel Mendez-Laing söyledi ve Arsenal, Cardiff City'yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 19 puanda kaldı.