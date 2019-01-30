İngiltere Premier Lig'de 24. haftada Arsenal ile Cardiff City karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Aubameyang'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Arsenal, 83. dakikada Lacazette ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Aubameyang oldu.
Son sözü Cardiff'ten Nathaniel Mendez-Laing söyledi ve Arsenal, Cardiff City'yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 19 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Aubameyang'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Arsenal, 83. dakikada Lacazette ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Aubameyang oldu.
Son sözü Cardiff'ten Nathaniel Mendez-Laing söyledi ve Arsenal, Cardiff City'yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 19 puanda kaldı.
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