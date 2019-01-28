Arsenal'den sonra Tottenham'da Malcom'u istiyor

ÇİN'İN İLGİSİ VAR

La Liga devi Barcelona'nın sezon başında Bordeux'tan kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom için Arsenal ve Tottenham'ın kıyasıya rekabate girdiği duyuruldu.İspanyol medyasında her alan habere göre, sezon bşıanda 41 milyon euro bedelle Katalan devine katılan ancak istediği forma şansını bulamayan 21 yaşındaki futbolcu için Arsenal, 6 aylık kiralama teklifinde bulundu ve pazarlıklara başladı.Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre, Harry Kane ve Dele Alli'nin sakatlığı, Heung-Min Son'un ise Asya Kupası'nda olması sebebiyle gol yollarında oldukça eksik kalan Tottenham'da transfer için devreye girdi.İngiliz ve İtalyan ekiplerin ilgisi olduğunu belirtilen Malcom için sürpriz bir iddia da ortaya atıldı. Buna göre Çin kulüpleri Malcom'u kadrosuna katmak için nabız yoklamaya başlarken, kısa sürede tekliflerini Barcelona'ya ileteceği belirtildi.Malcom, bu sezon Barcelona forması ile 12 müsabakada forma giyerken 2 gole imza attı ve toplamda 447 dakika sahada kaldı.