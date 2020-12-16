Arsenal'de problem devam ediyor! Yine kazanamadı...

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Arsenal, konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı ve kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de problem devam ediyor! Yine kazanamadı...
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16 Aralık 2020 22:52
İngiltere Premier Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Arsenal, Southampton'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Southampton'ın golünü 18. dakikada Arsenal'in eski futbolcusu Theo Walcott kaydetti. Arsenal'in golü ise 52. dakikada Aubameyang ile geldi.

Ligde 2 maç aradan sonra puan kaybeden Southampton, 24 puanla 3. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan Arsenal ise 14 puanla 15. sırada yer buldu.

Southampton, gelecek hafta Manchester City'i konuk edecek. Arsenal ise Everton deplasmanına gidecek.



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