Arsenal'de problem devam ediyor! Yine kazanamadı...

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Arsenal, Southampton'ı konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Southampton'ın golünü 18. dakikada Arsenal'in eski futbolcusu Theo Walcott kaydetti. Arsenal'in golü ise 52. dakikada Aubameyang ile geldi.



Ligde 2 maç aradan sonra puan kaybeden Southampton, 24 puanla 3. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan Arsenal ise 14 puanla 15. sırada yer buldu.



Southampton, gelecek hafta Manchester City'i konuk edecek. Arsenal ise Everton deplasmanına gidecek.



