Arsenal'de Mesut Özil'e şok: Avrupa'da yok

Premier Lig ekibi Arsenal'de orta saha oyuncusu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Arsenal'de Mesut Özil'e şok: Avrupa'da yok
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07 Ekim 2020 21:22
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon birçok maçta kadro dışı kalan Özil, bu kez de takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis de tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldu.

İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.



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