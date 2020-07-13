Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Koronavirüs arasının ardından Premier Lig'i tüm heyecanıyla devam ediyor. Ancak Mesut Özil, pandemi sonrası Arsenal'de şans bulamadı.



İngiliz ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi olan Mesut Özil, Unai Emery'nin ardından göreve gelen Mikael Arteta'nın da gözünden düştü. Arsenal'in kulüp tarihinde en pahalı kontratlardan birine sahip olan Mesut Özil'in yedek kalmasının ardından gözler Arteta'ta çevrildi.



İspanyol teknik adam, Mesut Özil'in durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı. 38 yaşındaki Arteta, 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu için "Mesut Özil'in durumunda farklı bir şey yok. Hala geçen hafta ya da iki hafta önceki durumuyla aynı. Her şeyi en iyi şekilde yöneteceğimizi söyledik. daha fazla da söyleyecek bir şeyim yok" diyerek Mesut Özil'in form durumundan memnun olmadığının mesajını verdi.



Bu arada İngiliz basını, Arsenal'in haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil'in oynatılmaması nedeniyle yıldız isme, yaz transfer döneminde talip çıkmayabileceğini vurguladı.



