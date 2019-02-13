  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Arsenal'de Mesut Özil kadroya alınmadı

Arsenal'de geleceği hakkındaki belirsizlik süren Mesut Özil, BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak: Sporx.com
Arsenal'de Mesut Özil kadroya alınmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 21:00
Arsenal'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Mesut Özil'in geleceği le ilgili belirsizlik sürüyor.

Yıldız oyuncu, Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi'nde BATE Borisov ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmadı ve teknik direktör Unai Emery'nin yıldız oyuncuyu gözden çıkardığı yönündeki iddiaların dozajı artmaya başladı.

Herhangi bir sakatlığı olmadığı belirtilen Mesut Özil'in, tamamen tercih nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi.

Arsenal'de yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut Özil'in peşinde Fenerbahçe ile birlikte Çin ve İtalya'dan teklifler olduğu kaydediliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için