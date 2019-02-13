Arsenal'de Mesut Özil kadroya alınmadı

Arsenal'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Mesut Özil'in geleceği le ilgili belirsizlik sürüyor.Yıldız oyuncu, Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi'nde BATE Borisov ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmadı ve teknik direktör Unai Emery'nin yıldız oyuncuyu gözden çıkardığı yönündeki iddiaların dozajı artmaya başladı.Herhangi bir sakatlığı olmadığı belirtilen Mesut Özil'in, tamamen tercih nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi.Arsenal'de yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut Özil'in peşinde Fenerbahçe ile birlikte Çin ve İtalya'dan teklifler olduğu kaydediliyor.