Arsenal'de Holding'in sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, savunma oyuncusu Rob Holding'in sözleşmesini yeniledi.
Arsenal Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz stoper Holding'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine Bolton'da başlayan Holding, 2016'da Arsenal'a transfer olmuştu.
Holding, bu sezon Arsenal'da 18 maçta görev yaptı.
Arsenal Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz stoper Holding'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine Bolton'da başlayan Holding, 2016'da Arsenal'a transfer olmuştu.
Holding, bu sezon Arsenal'da 18 maçta görev yaptı.