Arsenal'de Holding'in sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, savunma oyuncusu Rob Holding'in sözleşmesini yeniledi.

Haber; AA
Abone Ol
Arsenal'de Holding'in sözleşmesi uzatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2021 20:00
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, savunma oyuncusu Rob Holding'in sözleşmesini yeniledi.

Arsenal Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz stoper Holding'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Bolton'da başlayan Holding, 2016'da Arsenal'a transfer olmuştu.

Holding, bu sezon Arsenal'da 18 maçta görev yaptı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için