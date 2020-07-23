Arsenal'de Elneny'nin numarasını verdiler!

Beşiktaş'ta sezonu kiralık olarak geçiren ve Sergen Yalçın'ın kadroda kalmasını talep ettiği Muhammed Elneny, Arsenal'de gözden çıkarıldı.



Londra ekibi, Mısırlı oyuncunun Arsenal'deki forma numarası olan 4'ü, kulübün yeni transferlerinden William Saliba'ya verdi.



Bu hamlenin ardındna Elneny'nin, Mikel Arteta'nın planlarında olmadığı da ortaya çıkmış oldu.



18 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu belirtilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olurken, 35 maçta oynadı ve 3 de asist yaptı.



