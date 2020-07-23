Arsenal'de Elneny'nin numarasını verdiler!

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Elneny, Londra ekibinde de gözden çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Arsenal'de Elneny'nin numarasını verdiler!
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23 Temmuz 2020 22:35
Beşiktaş'ta sezonu kiralık olarak geçiren ve Sergen Yalçın'ın kadroda kalmasını talep ettiği Muhammed Elneny, Arsenal'de gözden çıkarıldı.

Londra ekibi, Mısırlı oyuncunun Arsenal'deki forma numarası olan 4'ü, kulübün yeni transferlerinden William Saliba'ya verdi.

Bu hamlenin ardındna Elneny'nin, Mikel Arteta'nın planlarında olmadığı da ortaya çıkmış oldu.

18 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu belirtilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olurken, 35 maçta oynadı ve 3 de asist yaptı.



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