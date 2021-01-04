Arsenal'de Buendia transferi Mesut'a bağlı

Arsenal, Norwich forması giyen Emiliano Buendia transferi için yeni çözümler arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de Buendia transferi Mesut'a bağlı
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04 Ocak 2021 20:08
Arsenal'de sezon sonunda sözleşmesi biten ve takımda düşünülmeyen Mesut Özil için yeni bir iddia ortaya çıktı.

Topçular, çok istediği Norwich oyuncusu Emiliano Buendia için takımdaki maaş yükünden kurtulmak istiyor.

BUENDIA ONA BAĞLI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arsenal yönetimi Emiliano Buendia için Sokratis, Mesut Özil ve Kolasinac'ı takımdan gönderdikten sonra harekete geçmeyi planlıyor.

Mesut Özil ve Sokratis'in sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Kolasinca ise geçtiğimiz günlerde Schalke'ye kiralık olarak gönderildi. 

İki taraf arasındaki resmi görüşmeler henüz başlamadı. Norwich ve Arsenal, stratejilerine yakında karar verecek.



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