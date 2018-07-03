Arsenal'dan Mesut'a büyük jest

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in giyeceğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu bitiminde Arsenal ile yollarını ayıran Jack Wilshere'den boşalan 10 numaralı formayı, Mesut giyecek.Mesut, Wilshere'den önce Dennis Bergkamp ve Robin van Persie gibi isimlerin giydiği formayı taşıyacak olmaktan duyduğu mutluluğu,ifadeleriyle anlattı.29 yaşındaki Alman milli futbolcu ayrıca Twitter hesabından yeni formasının fotoğrafını paylaşarak, altınanotunu düştü.