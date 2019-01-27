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Arsenal'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek

Arsenal'in Yunan stoperi Sokratis, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: AA
Arsenal'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek
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27 Ocak 2019 20:44
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Yunan futbolcusu Sokratis Papastathopoulos, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Arsenal Kulübü, Manchester United'a 3-1 kaybedilen Federasyon Kupası 4. tur maçının 21. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanan Sokratis'in şubat ayının sonuna kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 24 maçta görev yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis, bir gol attı.

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