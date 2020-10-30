Arsenal zorlanmadan 2'de 2 yaptı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal, İrlanda ekibi Dundalk'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

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Arsenal zorlanmadan 2'de 2 yaptı
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30 Ekim 2020 00:51
UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Arsenal ile İrlanda temsilcisi Dundal karşı karşıya geldi.

Emirates'te oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmada Arsenal 42. dakikada Nketiah ile öne geçerken genç oyuncu Willock 44'te farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarının hemen başında Nicolas Pepe 46. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda oyunu tutmayı başaran Arsenal sahadan 3-0'lık skorla ayrılmayı başardı.

Arsenal bu sonucun ardından 6 puana yükselirken Dundalk ise henüz puanla tanışamadı.



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