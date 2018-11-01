İngiltere Lig Kupası'ndailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 33. dakikasında Stephan Lichtsteiner ile öne geçen Arsenal, devreyi 1-0 üstün kapattı.Karşılaşmanın 56. dakikasında Emile Smith Rowe ile farkı 2'ye çıkaran Arsenal'de Matteo Guendouzi 56. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Blackpool, 66. dakikada Paudie O'Connor ile farkı 1'e indirse de son dakikalarda kalesini gole kapatmayı başaran Arsenal, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.