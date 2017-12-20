  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Arsenal yedekleriyle yarı finalde

Arsenal, İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında West Ham United'ı 1-0 yendi ve adını üst tura yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Arsenal yedekleriyle yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2017 00:43
İngiltere Lig Kupası çeyrek final mcüadelesinde Arsenal, taraftarı önünde West Ham United'ı konuk etti. Arsenal Menajeri Wenger bazı önemli oyuncularını dilendirse de ev sahibi ekip West Ham'ı 1-0 mağlup etti.

Arsenal, bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Arsenal'e rakibi karşısında galibiyeti getiren tej golü 42. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Premier League'de Arsenal hafta sonu Liverpool ile karşı karşıya gelecek. West Ham ise hafta sonu ligde sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için