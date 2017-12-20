Arsenal yedekleriyle yarı finalde

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mcüadelesinde Arsenal, taraftarı önünde West Ham United'ı konuk etti. Arsenal Menajeri Wenger bazı önemli oyuncularını dilendirse de ev sahibi ekip West Ham'ı 1-0 mağlup etti.Arsenal, bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.Arsenal'e rakibi karşısında galibiyeti getiren tej golü 42. dakikada Danny Welbeck kaydetti.Premier League'de Arsenal hafta sonu Liverpool ile karşı karşıya gelecek. West Ham ise hafta sonu ligde sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.