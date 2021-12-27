Arsenal - Wolves maçına koronavirüs engeli

Premier Lig'de salı günü oynanacak Arsenal-Wolverhampton mücadelesi koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal - Wolves maçına koronavirüs engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2021 00:11
İngiltere Premier Lig'de 28 Aralık Salı günü oynanması planlanan Arsenal-Wolverhampton Wanderers karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Pazar günkü Watford maçı da ileri tarihte oynanacak Wolverhampton Wanderers'ın koronavirüs gerekçesiyle ertelenen karşılaşma sayısı, ikiye yükseldi.

Ligde salı günü oynanması planlanan Leeds United-Aston Villa karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.