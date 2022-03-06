Arsenal, Watford'a karşı seriyi bozmadı!

Watford'a karşı çıktığı 16 maçta gol atan ve karşılaştığı bu maçların 15'inde ilk golü atıp kazanan Arsenal, geleneği bozmadı ve yine ilk golü atıp kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, Watford'a karşı seriyi bozmadı!
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06 Mart 2022 19:00
İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Watford ile Arsenal karşı karşıya geldi. Vicarage Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-2'lik skorla kazandı.

Arsenal, 5. dakikada Martin Ödegaard'ın golüyle öne geçti. Watford, 11. dakikada Cucho ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 30. dakikada Bukayo Saka ile tekrar öne geçti.

Arsenal, 52. dakikada Gabriel Martinelli ile farkı artırdı. Watford, 87'de Moussa Sissoko ile farkı azaltsa da kazanan Arsenal oldu.

Watford'a karşı oynadığı tüm lig maçlarında gol atan Arsenal, puanını 48'e yükseltti. Watford ise 19 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Leicester'ı ağırlayacak. Watford ise Wolves deplasmanına gidecek.

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