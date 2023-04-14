Arsenal ve Tottenham, Pedro Gonçalves'in peşinde!

Sporting Lizbon'da başarılı bir performans sergileyen Pedro Gonçalves için Arsenal ve Tottenham devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal ve Tottenham, Pedro Gonçalves'in peşinde!
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14 Nisan 2023 18:57
Pedro Gonçalves, Sporting'de gösterdiği performansla Premier Lig devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Arsenal ve Tottenham, genç oyuncu için girişimlerde bulunacak.

Sporting Lizbon, oyuncunun bonservisini 80 milyon euro olarak belirledi.

2020 yılında transfer edilen Pedro'nun bonservisinin yüzde 50'lik kısmı Famalicao'ya ait. Portekiz ekibi 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisinin tamamını almak için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Sportin formasıyla 121 maça çıkan Pedro Gonçalves, 56 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.

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