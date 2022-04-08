Arsenal ve Newcastle'dan Dybala hamlesi!

Arsenal ve Newcastle'ın Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paulo Dybala ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal ve Newcastle'dan Dybala hamlesi!
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08 Nisan 2022 16:29
Juventus ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınına göre, Arsenal ve Newcastle'ın Arjantinli oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde Dybala'nın İtalya'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Avrupa'da uygun bir seçenek bulamaması durumunda Inter'e transfer olabileceği kaydedildi.

Ayrıca, Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuyla yeni kontrat imzalamayacağı ifade edildi.

Paulo Dybala bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 30 maçta, 13 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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