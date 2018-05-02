Arsenal ve Manchester United'ın Mertens projesi

Napoli'nin başarılı yıldızı Mertens için iki İngiliz devi Arsenal ve Manchester United devrede. Transfer kozları ise Napoli'nin, Mertens için belirlediği transfer ücreti.30 yaşındaki Belçikalı yıldızın sözleşmesinde bulunanmaddesi ile hareket edecek olan İngiliz kulüpleri, yaz transfer sezonunda kıyasıya mücadele edecek gibi gözüküyor.Bu çerçevede Napoli, Mertens'e yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in yıldız futbolcu için yıllık 3.5 Milyon poundu gözden çıkardığı ifade edildi.Dries Mertens bu sezon Napoli forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 21 gol 12 asistlik performans sergiledi.