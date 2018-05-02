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Arsenal ve Manchester United'ın Mertens projesi

Napoli'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens için İngiliz takımları devreye girdi ve sözleşmesindeki önemli bir detay nedeniyle ellerinin güçlendiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsenal ve Manchester United'ın Mertens projesi
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02 Mayıs 2018 18:22
Napoli'nin başarılı yıldızı Mertens için iki İngiliz devi Arsenal ve Manchester United devrede. Transfer kozları ise Napoli'nin, Mertens için belirlediği transfer ücreti.

30 yaşındaki Belçikalı yıldızın sözleşmesinde bulunan ''28 milyon euroya serbest kalır'' maddesi ile hareket edecek olan İngiliz kulüpleri, yaz transfer sezonunda kıyasıya mücadele edecek gibi gözüküyor.

Bu çerçevede Napoli, Mertens'e yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in yıldız futbolcu için yıllık 3.5 Milyon poundu gözden çıkardığı ifade edildi.

Dries Mertens bu sezon Napoli forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 21 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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