Arsenal U18 takımı yanlış yere gitti, maç ertelendi

İngiltere U18 Ligi'nde oynanacak Brighton - Arsenal maçı ilginç bir sebepten dolayı ertelendi.



YANLIŞ YERE GİTTİLER



Brighton deplasmanı için yola çıkan Arsenal otobüsünün Brighton yerine Bournemouth'a gitmesi sonucu 15:00'da başlaması gereken karşılaşma önce yarım saat daha sonra ise ileri bir tarihe ertelendi.



JACK WILSHERE ÇALIŞTIRIYOR



Brighton yerine 152 km uzaklıktaki Bournemouth'a giden Arsenal U18 Takımı'nın teknik direktörlüğünü Arsenal'in eski oyuncularından Jack Wilshere yapıyor.



31 yaşındaki Jack Wilshere, geçtiğimiz sezonun ardından futbol kariyerine nokta koymuştu.



