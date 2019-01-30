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Arsenal, Suarez'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, orta saha oyuncusu Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kaynak: AA
Arsenal, Suarez'i kiraladı
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30 Ocak 2019 21:55
İspanyol temsilcisi Barcelona'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Londra ekibine kiralandığı kaydedildi. 

Barcelona'da bu sezon 8 maça çıkan Suarez, iki kez rakip fileleri havalandırdı. 

Suarez, şu an Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'nin, 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.

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