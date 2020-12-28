Arsenal stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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28 Aralık 2020 22:53
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.



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