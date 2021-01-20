Arsenal, Sokratis ile yollarını ayırdı

Arsenal, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen savunmya oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal, Sokratis ile yollarını ayırdı
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20 Ocak 2021 16:44
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

 


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