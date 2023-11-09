Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Diego Alonso'nun yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-0 kazanırken goller; 29. dakikada Leandro Trossard ve 64. dakikada Bukayo Saka'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 9'a yükseltirken, Sevilla 2 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Arsenal evinde Lens'i konuk ederken, Sevilla sahasında PSV'yi ağırlayacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-0 kazanırken goller; 29. dakikada Leandro Trossard ve 64. dakikada Bukayo Saka'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 9'a yükseltirken, Sevilla 2 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Arsenal evinde Lens'i konuk ederken, Sevilla sahasında PSV'yi ağırlayacak.
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