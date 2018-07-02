Arsenal, savunmayı Papastatopulos ile güçlendirdi!

Premier Lig takımlarından, savunma hattınıile güçlendirdi.Londra ekibi,bonservis ücreti ile Sokratis Papastatopulos'u Borussia Dortmund'dan transfer etti.30 yaşındaki savunma futbolcusu, geçtiğimiz sezon 43 kez Borussia Dortmund forması giyerken 3 gol kaydetti.Öte yandan Arsenal'de bu sezon kadrosunda 3 eski Borussia Dortmund futbolcusu oldu. Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang ve Sokratis Papastathopoulos Alman ekibinin ardından şimdi de İngiliz ekibinde buluşmuş oldular.