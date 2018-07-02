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Arsenal, savunmayı Papastatopulos ile güçlendirdi!

Arsenal, Borussia Dortmund'un Yunan stoperi Sokratis Papastatopulos'u kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsenal, savunmayı Papastatopulos ile güçlendirdi!
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02 Temmuz 2018 19:30
Premier Lig takımlarından Arsenal, savunma hattını Sokratis Papastatopulos ile güçlendirdi.

Londra ekibi, 20 milyon Euro bonservis ücreti ile Sokratis Papastatopulos'u Borussia Dortmund'dan transfer etti.

30 yaşındaki savunma futbolcusu, geçtiğimiz sezon 43 kez Borussia Dortmund forması giyerken 3 gol kaydetti.

KADRODA DORTMUND'DAN 3 ESKİ FUTBOLCU

Öte yandan Arsenal'de bu sezon kadrosunda 3 eski Borussia Dortmund futbolcusu oldu. Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang ve Sokratis Papastathopoulos Alman ekibinin ardından şimdi de İngiliz ekibinde buluşmuş oldular.

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