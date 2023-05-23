Arsenal, Saka ile uzattı!

Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal'da iç transfer için dev bir adım atıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatıldığı belirtildi.



21 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu.



Güncel pisaya değeri 110 milyon euro olan Saka, Arsenal ile çıktığı 178 maçta 37 gol, 40 asist yaptı.



