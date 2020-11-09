Arsenal sahasında fark yedi!

Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi. konuk ekip maçı 3-0 kazandı.



Karşılaşmada Aston Villa'nın golleri, 25. dakikada Saka (KK), 72. ve 75. dakikalarda Ollie Watkins'den geldi.



Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Aston Villa'nın McGinn ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 15'e yükseltti ve zirvenin 3 puan gerisine geldi. Arsenal ise 8 maç sonunda 12 puanda kaldı.



Arsenal, milli aranın ardından Premier Lig'de Leeds United'a konuk olacak. Aston Villa ise aynı haftada sahasında Brighton ile karşılaşacak.



