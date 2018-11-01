Arsenal, Ramsey yerine üç futbolcu alacak!

RAMSEY'İN PEŞİNDE UNITED VE LIVERPOOL VAR

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olanile sözleşmesini uzatmamakta kararlı. Arsenal, Galli orta sahanın fikrini değiştiremezken yeni sezonda Ramsey'in boşluğunu 3 isimle kapatma fikri aldı.İngiliz The Express gazetesinin haberine göre Unai Emery'nin takımı, gelecek sezon için orta sahayıveile kurmak istiyor.Nicolo Barella, İtalya'da Cagliari forması giyerken Miguel Almiron, MLS ekibi Atlanta United'da oynuyor. Hector Herrera ise Porto'nun değişilmezleri arasında yer alıyor.Sezon sonunda Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aaron Ramsey ile Manchester United ve Liverpool'un ilgilendiği belirtiliyor.