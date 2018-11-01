Arsenal, Ramsey yerine üç futbolcu alacak!

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aaron Ramsey, Arsenal ile sözleşmesini uzatmamakta kararlı. Arsenal, Galli orta sahanın fikrini değiştiremezken yeni sezonda Ramsey'in boşluğunu 3 isimle kapatma fikri aldı.
İngiliz The Express gazetesinin haberine göre Unai Emery'nin takımı, gelecek sezon için orta sahayı Nicolo Barella, Miguel Almiron ve Hector Herrera ile kurmak istiyor.
Nicolo Barella, İtalya'da Cagliari forması giyerken Miguel Almiron, MLS ekibi Atlanta United'da oynuyor. Hector Herrera ise Porto'nun değişilmezleri arasında yer alıyor.
RAMSEY'İN PEŞİNDE UNITED VE LIVERPOOL VAR
Sezon sonunda Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aaron Ramsey ile Manchester United ve Liverpool'un ilgilendiği belirtiliyor.
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İngiliz The Express gazetesinin haberine göre Unai Emery'nin takımı, gelecek sezon için orta sahayı Nicolo Barella, Miguel Almiron ve Hector Herrera ile kurmak istiyor.
Nicolo Barella, İtalya'da Cagliari forması giyerken Miguel Almiron, MLS ekibi Atlanta United'da oynuyor. Hector Herrera ise Porto'nun değişilmezleri arasında yer alıyor.
RAMSEY'İN PEŞİNDE UNITED VE LIVERPOOL VAR
Sezon sonunda Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aaron Ramsey ile Manchester United ve Liverpool'un ilgilendiği belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın