Arsenal - PSV maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - PSV karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - PSV maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Emirates Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.Alman hakem Felix Zewayer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.Arsenal, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Everton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.PSV Eindhoven ise Hollanda Eredivisie'de kendi evinde ağırladığı NEC Nijmegen'i 4-0 mağlup etmişti.