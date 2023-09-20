Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 13:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 13:05

Arsenal - PSV maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - PSV maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Arsenal - PSV maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında kendi sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Arsenal - PSV maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal - PSV maçı canlı izleme detayları

Arsenal - PSV maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Arsenal - PSV karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - PSV maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI CANLI İZLE



ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zewayer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta Everton deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

PSV Eindhoven ise Hollanda Eredivisie'de kendi evinde ağırladığı NEC Nijmegen'i 4-0 mağlup etmişti.

 


 

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Arsenal
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi Türkiye Transferler Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi
Becao: 'Hala gelişecek yolumuz var' Fenerbahçe Becao: "Hala gelişecek yolumuz var"
İsmail Kartal açıkladı: '2-3 hafta yok' Fenerbahçe İsmail Kartal açıkladı: "2-3 hafta yok"
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı Galatasaray Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı
Ümit Özlale kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Özlale evli mi, eşi kimdir? Gündem Ümit Özlale kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Özlale evli mi, eşi kimdir?
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu Fenerbahçe Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi Milli Takım A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi
Xavi: 'İlkay bize cennetten gönderildi' Barcelona Xavi: "İlkay bize cennetten gönderildi"
Solskjaer'den transfer itirafı: ''Kane, Rice, Bellingham'' Manchester United Solskjaer'den transfer itirafı: ''Kane, Rice, Bellingham''
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Altay Bayındır için yorum yağmuru!
2
Galatasaray - Kopenhag: Muhtemel 11'ler
3
Filenin Sultanları, Arjantin'e şans tanımadı
4
Galatasaray'da karar: "En çok Okan Buruk kazanacak"
5
Danimarka'da gündem Galatasaray. "Türk cehennemi"
6
Galatasaray'da Hakim Ziyech ilk 11'e
7
Galatasaray'da yönetimden Kopenhag maçı için dev prim

SON HABERLER

yukarı ok